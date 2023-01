Calcio, Carcarese. I complimenti di Flachi dopo la vittoria sulla Praese: "Siete una gran bella squadra" (VIDEO)

Rivolgere complimenti sinceri nel post partita al proprio avversario, soprattutto quando si è perso, non è cosa così banale, ancora di più per chi ha calcato i campi calcistici più importanti d'Italia.

Francesco Flachi, però non si è sottratto dal rendere merito ai giocatori della Carcarese, proprio davanti allo spogliatoio biancorosso.

"Bravi, siete una gran bella squadra!" Queste le parole dell'attaccante dei verdi, autore di una rete meravigliosa, non solo per l'esecuzione tecnica, ma anche per la velocità di pensiero nel concepire una conclusione così difficile.

Un destro di controbalzo e via, la dove Giribaldi (autore di una prova impeccabile) proprio non poteva arrivare.

Ecco il video postato su instagram dall'ex bomber della Sampdoria: