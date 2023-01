Calcio, Serie D. Sanremese-Stresa: a Poli di Verona il recupero di campionato

La Sanremese, dopo il colpo in trasferta contro la Fezzanese, torna in campo mercoledì pomeriggio 18 gennaio (calcio d'inizio ore 14.30) tra le mura amiche dello stadio "Comunale" per il recupero di campionato .

Di fronte alla compagine matuziana ci sarà il temibile Stresa, un avversario ostico ma da superare a tutti i costi per ridurre ancora di più lo svantaggio dalla capolista Sestri Levante e staccare definitivamente il terzo posto del Ligorna.

A dirigere il match sarà Alberto Poli della sezione di Verona, coadiuvato da Marco Roncari di Vicenza e Davide Fenzi di Treviso.