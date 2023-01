Calcio, Vado. Didu accoglie con positività il punto con il Pont Donnaz: "Abbiamo affrontato una squadra diversa rispetto all'andata"

C'è un pizzico di rammarico per le reti annullate nel corso della partita, ma a conti fatti Marco Didu coglie con positività il punto conquistato con il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon e per il suo Vado la lotta per le posizioni play off è sempre viva:

«Portiamo a casa un buon punto giocato fuori casa contro una squadra completamente diversa rispetto a quella del girone d'andata. La società ha costruito una formazione forte composta da giocatori di ottimo livello, il mio dovere è cercare di mantenere il livello alto anche perché competiamo contro altre squadre molto organizzate»