Calcio, Vado. Di Renzo ha pochi rimpianti per il pari col Pont Donnaz: "Risultato giusto, i nostri avversari non perdono da diverse partite"

Il capocannoniere del girone Luca Di Renzo non è riuscito ad aumentare il suo score nella trasferta valdostana in casa del Pont Donnaz, risultando comunque utile nelle sponde per i compagni di reparto.

Ecco le dichiarazioni del centravanti rossoblu dopo lo 0-0 di sabato pomeriggio:

«Loro non perdono da diverse partite, direi che alla fine è stato un pareggio giusto e che accettiamo. Sapevamo che questa era una partita che poteva decidersi sugli episodi, in ogni caso siamo contenti di non aver preso gol. Ora testa già alla partita di mercoledì contro la Castellanzese, visto che avremo il turno infrasettimanale».