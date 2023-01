Calcio, Serie D. Ligorna superato dalla Castellanzese, Roselli non fa drammi: "I ragazzi hanno fatto la giusta prestazione"

Il Ligorna cade contro la Castellanzese in trasferta realizzando un passo indietro rispetto a qualche partita fa. Dopo lo 0-0 interno contro l'Asti i genovesi cedono le armi ma mister Roselli non fa drammi.

"Dispiace perdere al termine di una partita così perché è stata una grande fatica ma non abbiamo raccolto niente. Mi dispiace ma fa parte del calcio, a volte abbiamo fatto di meno ma raccolto punti. Dispiace, come spesso accade gli episodi hanno inciso. Chiaro che il calcio di rigore con successiva respinta sullo 0-0 avrebbe potuto cambiare tutto, così come alcune occasioni nel secondo tempo.

È difficile anche da commentare un risultato così ma il calcio è anche questo. Comunque sono contento perché i ragazzi la prestazione l’hanno messa tutta".