Giudice Sportivo, Prima Categoria. Referti corposi post Pra - Q&V, tutte le squalifiche dai 5 gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/ 1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/ 1/2023

SPORTING CLUB AURORA 1975 - BOLANESE

Il GS

Visto il referto della gara in epigrafe;

Atteso che allegato ad esso si trova una riserva scritta della Società BOLANESE, in cui viene sostenuto che alla gara stessa avrebbe preso parte un calciatore della Società SPORTING CLUB AURORA 1975, non presente in distinta;

Visto che nel sopra citato referto, in merito a quanto precede, l'arbitro riporta testualmente: "Al termine della gara la società BOLANESE mi presentava riserva scritta per una presunta irregolarità nella distinta della società SPORTING CLUB AURORA 1975....Ci tengo a precisare che tale giocatore era regolarmente riconosciuto da me durante l'appello pre gara ed era costretto a cambiare numero (3 diventa 23) prima dell'inizio della gara in quanto subiva una forte emorragia nasale e la maglia diventava inutilizzabile. Tale cambio numero veniva da me autorizzato,e riportato sulla distinta ufficiale .......";

Vista la distinta di gara della società SPORTING CLUB AURORA, da cui si deduce la veridicità di quanto riferito dal ddg;

Dispone Di non assumere alcun provvedimento al riguardo per insussistenza del fatto.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVERIO CARMELO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FARACI FRANCESCO SAN BERNARDINO SOLFERINO

Colpiva con uno schiaffo il capo di un avversario, senza conseguenze lesive.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAFIERO LORENZO (ATLETICO QUARTO)

TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORENO ORTEGA ROBERTO CARLOS (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

Espulso per doppia ammonizione mentre svolgeva il ruolo di assistente di parte.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALDINI LORENZO (PRATO 2013)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ROMEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SORRENTI DENNIS (BOLZANETESE VIRTUS)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

TALMOUDI KARIM (MURA ANGELI)

SCHIAZZA ALESSIO (PRATO 2013)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

BECCIU DAVIDE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

PAZMINO INTRIAGO MASSIMO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CANNELLA SALVATORE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

STEFANZL ROMAN JAVIER (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

BIGGI FRANCESCO (BORGO INCROCIATI)

ANGOTTI ALESSANDRO (PRATO 2013)

BRAZZINO GIACOMO (SAVONA 1907 FBC)

AMMONIZIONE (III INFR)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

EL OMARI HAMZA (BOLANESE)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

NDIAYE ALPHONSE ARMAND (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GIACOPETTI DAVIDE (PRATO 2013)

TAGLIAVACCHE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

FLORI JAMES (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

KUCI ERALDO (SAVONA 1907 FBC)

CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

FOLLI LORENZO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

RAVETTINO LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MARTINO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERNINI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

TARICCO FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)

MARCELLI SIMONE (BORGORATTI)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)

IARDELLA LUCA (BORGORATTI)

DRI DENIS (MURA ANGELI)

CAVALLARO MICHELE (SAVONA 1907 FBC)

MESSURI NICOLO (SORI)

SARACCO ALESSIO (SORI)

WEINTRAUB MAZZOTTI ATTIS (SORI)

GARE DEL 22/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

CALVARESE 1923

Pur non essendo iscritto in distinta, faceva rimanere per tutta la durata della gara un proprio dirigente presso l'entrata degli spogliatoi, vicino all'entrata del tdg, che disturbava più volte il ddg ed entrava più volte all'interno del tdg, per recuperare palloni usciti dal terreno di gioco.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2023

DONDERO FABIO (CALVARESE 1923)

Pur non essendo iscritto in distinta, rimaneva per tutta la durata della gara presso l'entrata degli spogliatoi, vicino all'entrata del tdg, disturbando più volte il ddg ed entrava più volte all'interno del tdg, per recuperare palloni usciti dal terreno di gioco.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 9/ 2/2023

PICCARDO LUCIANO (MILLESIMO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 2/2023

CARMINIO FABRIZIO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

GHIONE MASSIMILIANO (ALTARESE)

SORBELLO ANGELO (POLIS. PIEVE LIGURE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MACCHIA FABIO (MALLARE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PAVONE ALESSIO (PRA F.C.)

A gioco fermo veniva alle mani con un avversario, senza conseguenze lesive

TEDESCO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

A gioco fermo veniva alle mani con un avversario, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PANSERA OMAR (ALTARESE)

ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

FELICELLI MAURO (ATLETICO ARGENTINA)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

PARODI FEDERICO (MASONE)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

A fine gara riceve un seconda ammonizione.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMONTE FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

CAFFAZ DAMIANO UMBERTO (ANTICA LUNI 2009)

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

SIRI MATTEO (MALLARE)

VERO GIANLUCA (MALLARE)

SCIANDRA LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

PERCIVALE ANDREA (OLIMPIC 1971)

ANGELI MANUEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

BALESTRERO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BALLO ZOUMANA (RICCO LE RONDINI)

SAVONA SIMONE (RIESE)

BARRANCA FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

DEL SANTO MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MACCIO ENRICO (MASONE)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

LAI DANIELE (PLODIO 1997)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

BARABINO DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

BERNARDI SIMONE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AVANZI AMOS (VADESE CALCIO 2018)

VIGORITO IVANO (VADINO FOOTBALL CLUB)

TRAVERSO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ORI MARCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

FAZIO MATTEO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CASTELLUCCHIO SAVERIO (RIESE)

BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (SPOTORNESE CALCIO)

PRATELLI RODRIGUEZ E. GUILL (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAROGLIO FEDERICO (CA DE RISSI SG)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CIAPPELLANO MICHAEL (ALTARESE)

NOVELLI LEONARDO (ARCOLA GARIBALDINA)

MUCA ALESSIO (AURORA CALCIO)

GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SG)

GARBARINO SIMONE (CALVARESE 1923)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

GRIFO KEVIN (CAMPOROSSO)

BRAGAZZI FILIPPO (CASTELNOVESE)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

CUPINI MARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

NOGA SABINIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

BRIANO LEONARDO (PLODIO 1997)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SPALLETTA MARIO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

ROLON PABLO SERGIO (SAN FRANCESCO LOANO)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

LO GAMBINO GERARDO D. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

ANTOMPAOLI MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

TOFANICA MARIUS (CAMPOROSSO)

ALVISI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

OTTONELLO JACOPO (LETIMBRO 1945)

RESIO SIMONE (PLODIO 1997)

MURIALDO GEORDIE (QUILIANO&VALLEGGIA)

TEDESCO ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

ISAJA TOMMASO (RIESE)

FURFARO DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

RAGGIO EDOARDO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

PIGONI NICHOLAS (SANTERENZINA)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

VITTORI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

ZELATORE SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DEL CIELO GIORGIO A. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

ZANETTI ZENO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)

TORTELLI ALESSANDRO (ANTICA LUNI 2009)

GIURGEA SEBASTIAN FLORI (ATLETICO ARGENTINA)

IZZO FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BOERO LUCA (CA DE RISSI SG)

BACIGALUPO FRANCESCO (CALVARESE 1923)

SALA IACOPO (CALVARESE 1923)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

AMATO PAOLO (CITTA DI COGOLETO)

DONDO ELIA (CITTA DI COGOLETO)

DELLAMICO GIACOMO (COLLI ORTONOVO)

GJOKA ERIK (MALLARE)

BERTUZZO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

LAUDICINA DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

DI MATTIA ANDREA (PLODIO 1997)

BERGITTO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

RISSO ALESSANDRO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PERRIER SIMONE (PONTELUNGO 1949)

VACCA ALESSANDRO (PRA F.C.)

ANDRIELLO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PASTORINO MARCO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FERRARO GIACOMO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

TETTEH RICHMOND (RICCO LE RONDINI)

RAFFA LUCA (VADESE CALCIO 2018)

PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)