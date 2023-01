Calcio. Prima Categoria: ben quattro anticipi nel girone B: Q&V all’esame Masone, il Savona (quasi senza panchina) ospite del Multedo, in serata Spotornese-Letimbro

La pesante vittoria in casa del Pra, seguita tre giorni dopo dal tonfo in Coppa (0-5) con il Pontelungo: è stata una settimana sulle montagne russe per il Quiliano&Valleggia, seppur la sconfitta di mercoledì abbia un peso specifico ben inferiore rispetto al percorso che la squadra di Ferraro sta portando avanti nel girone B di Prima Categoria.

Ed è proprio il campionato l’obiettivo numero uno dei biancorossi, chiamati nel pomeriggio ad un’altra insidiosissima trasferta al “Macciò” di Masone (ore 14.30, stesso orario di Olimpic-Cogoleto) per mantenere inalterate le distanze dal Pra, scivolato sì a -5 dalla vetta, ma che domani non dovrebbe avere eccessivi problemi contro la Veloce ultima della classe.

Il menù odierno propone anche al Savona la terza gara in una settimana: gli striscioni cercheranno di farsi largo in casa del Multedo, con gli stessi punti dei biancoblu a ridosso della zona playoff (ottenibile probabilmente attraverso il quarto posto considerando l’ampio gap che permane al momento tra la seconda e la quinta piazza). La situazione però a livello infermeria è a dir poco disastrosa. Da quanto filtra il numero di giocatori a disposizione sarebbe ridotto a soli 14 elementi (compresi i due portieri, Cavallaro si è infortunato con la Rappresentativa), a testimoniare ancora una volta quanto sia stata deleteria la campagna di mercato invernale.

In serata il consueto anticipo casalingo della Spotornese, in piena corsa per un posto in top four, che testerà le ambizioni di risalita della Letimbro, chiamata a un cambio di passo in ottica salvezza.

Il programma: