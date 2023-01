Calcio. Eccellenza: domenica “in casa” per le tre savonesi: Sestrese, Voltrese e Campomorone le avversarie di Albenga, Cairese e Finale

Dalle parti del “Riva” si comincia a parlare di Serie D – con qualche accenno persino alla C – in maniera sempre più frequente: oscillare, al termine di ogni weekend, tra i nove e gli undici punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice lascia presagire ad un trionfo bianconero con qualche giornata d’anticipo, nonostante un paio di scontri di alta classifica da giocare ancora lontano dalle mura amiche e una serie di partite da non sottovalutare.

Solo l’Albenga sembra comunque poter perdere questo campionato, ormai incanalato sui binari bianconeri: battere la Sestrese nel pomeriggio permetterebbe a Radu e compagni di compiere un altro significativo passo verso la promozione, traguardo che le altre squadre in lotta per il secondo posto sembrano ormai poter centrare solo attraverso i lunghi e tortuosi playoff di fine stagione.

Tra le pretendenti alla piazza d’onore c’è sempre il solito gruppetto che continua a rimescolarsi domenica dopo domenica: attualmente in pole position, ma con un vantaggio minimo sul resto della concorrenza, la Lavagnese di mister Ruvo, che attende la visita della Genova Calcio, seguita da Forza E Coraggio (impegnata tra le mura con il Rivasamba), Imperia (ospite del Baiardo) e Cairese, di scena al “Brin” contro la Voltrese in una sfida a tinte completamente gialloblu.

Discorso più complicato invece per il Finale: la sconfitta di Rapallo è stata un duro colpo in chiave salvezza diretta, ma con la squadra di Fresia a soli due punti di distanza, i giallorossi devono innanzitutto scongiurare l’ipotesi retrocessione diretta, consolidando un piazzamento playout: contro il Campomorone – atteso al “Borel” a partire dalle 15.00 – ci vorrà una prestazione di spessore, che Balleri si augura di poter ammirare dopo gli ultimi risultati positivi raccolti tra le mura di casa.

