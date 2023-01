Calcio. Promozione. Baia Alassio-Pietra Ligure il più classico dei testacoda, ostacolo Sampierdarenese per un Legino in ripresa

"Per non centrare l'obiettivo dobbiamo proprio spararci nelle p...".

Parole piuttosto chiare quelle pronunciate da mister Mario Pisano dopo il 5-1 rifilato domenica scorsa alla Praese, scivolata a -8 dalla vetta. Così come l’Albenga, lanciata verso la Serie D, anche per il Pietra Ligure la promozione in Eccellenza si avvicina sempre di più, a patto di non commettere passi falsi contro avversari che i biancocelesti hanno già dimostrato non solo di poter battere, ma proprio travolgere.

La trasferta di Alassio contro la Baia fanalino di coda, almeno sulla carta, è una di quelle partite che Rovere e compagni puntano ad archiviare senza patemi, nonostante i gialloneri, soprattutto in casa, abbiano in parte alzato il livello delle prestazioni (l’1-1 con la Carcarese prima del ko di Celle ne è una chiara dimostrazione).

In salsa savonese, con Praese, Serra Riccò, Sampierdarenese e Borzoli che occupano sempre le quattro posizioni alle spalle del Pietra, salgono le quotazioni di Ceriale, Celle Varazze e Carcarese per un piazzamento playoff (anche se il quinto posto, al momento, non garantirebbe gli spareggi di fine stagione visto il gap superiore ai sette punti con la seconda piazza): la squadra di Brignoli se la vedrà proprio con i valbormidesi, cha hanno cambiato passo rispetto al girone d’andata, mentre Monteforte sogna il colpaccio nella tana del Borzoli.

Capitolo salvezza: il Legino punta ad allungare la striscia positiva ricevendo al “Ruffinengo” una Sampierdarenese addirittura quarta in classifica e capace di adattarsi in fretta alla categoria, il Bragno cerca invece punti pesanti nello scontro diretto con la Golfo Dianese.

Insidiosa trasferta sul campo del Serra Riccò per il Soccer Borghetto di Cattardico, relativamente tranquillo a metà classifica, a completare il quadro Ospedaletti-Praese e Campese-Ventimiglia.

Il programma: