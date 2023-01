Il Pontelungo gioca, macina reti su reti e a livello di numeri sta disputando un campionato a dir poco incredibile.

Però ancora non basta per guardare tutti dall'alto verso il basso: il Camporosso, grazie alla vittoria di Loano, è ancora davanti e sarà probabilmente lo scontro diretto a decidere chi potrà festeggiare il salto in Promozione.

Mister Zanardini ha però una certezza alla vigilia del rush finale: questo è il Pontelungo più forte da quando guida la formazione granata.