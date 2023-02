Motori. Fabio Andolfi pronto al bis nel Rally della Val Merula?

Già vincitore dell'edizione 2019, sempre con una Skoda Fabia, Fabio Andolfi sarà l'uomo da battere della Ronde della Val Merula, in programma domani e domenica ad Andora, primo atto della nuova stagione rallystica nazionale a cui hanno aderito ben 92 equipaggi. Brillante protagonista dell'ultimo "tricolore" rally assoluto, il savonese sarà al via in coppia con Manuel Fenoli: la sua Fabia sarà la prima a partire delle 23 vetture di classe Rally2 iscritte. Proveranno a rendere la vita dura ad Andolfi i vari Simone Perruccio, Riccardo Miele, Silvio Leporace e Marco Cortese, tutti in gara con una vettura analoga a quella del savonese, oltre a Jacopo Araldo e Daniele Berger, con le Hyundai I20, e i genovesi Alberto Biggi (Vw Polo) e Maurizio Rossi (Citroën C3).

Grande attenzione, oltre che per la vittoria assoluta, anche per la classe Rally4, che vedrà in lizza ben 14 Peugeot 208 turbo. Tra queste, quelle di Fabrizio Andolfi jr, il fratello del favorito, del veloce imperiese Antonio Annovi e di Maurizio Gerini che, archiviata la partecipazione come copilota alla Dakar 2023, torna a cimentarsi alla Ronde della Val Merula. Saranno 12, invece, le 208 aspirate, da quest'anno inserite in una classe apposita, la R2, che promette battaglia e spettacolo. Attesa, inoltre, per il debutto assoluto nei rally su strada del diciottenne "figlio d'arte" Jean Claude Vallino, in gara con una Toyota Yaris.

Organizzata dall'Asd Sport Infinity, la Ronde della Val Merula vivrà sabato e domenica la sua 9^ edizione. La giornata di domani riserverà ai partecipanti le operazioni di verifica, lo shakedown e, dalle 18,30 in poi, la tradizionale cerimonia di presentazione dei 92 equipaggi, che da via dei Mille sfileranno per le vie del centro di Andora. Domenica, invece, la sfida vera e propria con partenza alle ore 07:00, sempre da via dei Mille, per un percorso di 205,23 km, 44 dei quali relativi alla nuova prova speciale “Madonna della Guardia”, da Caso a Villalunga, che verrà ripetuta quattro volte. Alle 15:28, l'arrivo in via dei Mille della prima vettura e, a seguire, la premiazione sul palco.

La 9^ Ronde della Val Merula assegnerà il 1° “Memorial Davide Elena”, istituito per ricordare un giovane componente del gruppo di lavoro recentemente scomparso. Tutte le informazioni sulla gara sono reperibili sul portale dell'organizzazione all'indirizzo https://www.sportinfinity.it.