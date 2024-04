Motori. Gran prestazione al Rally Regione Piemonte per la coppia Priante - Pastorino

L'equipaggio composto dal navigatore savonese Mattia Pastorino e dal pilota canavesano Gabriele Priante si è messo in luce e ha fatto il pieno di esperienza, alla guida della Renault Clio Scacco Matto della Meteco Corse, misurandosi con i piloti del campionato italiano

Un pieno di esperienza è ciò che la coppia Priante-Pastorino ha fatto, il 12 e , nel corso della 18esima edizione del Rally Regione Piemonte, che eredita la tradizione del rally di Alba. Quest’anno il Trofeo Silvio Stroppiana era anche valido per la massima serie italiana: il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona.



La Renault Clio Scacco Matto della Meteco Corse, guidata dal pilota originario di Forno Canavese insieme al navigatore savonese Mattia Pastorino, ha dato grande battaglia nelle complicatissime strade delle Langhe. Il bilancio è più che positivo come conferma il risultato portato a casa dall'equipaggio: Nona posizione di classe generale Rally5, terza posizione di CRZ e seconda posizione nel trofeo Michelin.