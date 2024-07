Rally. Arriva il podio in Coppa Italia per Gabriele Priante e Mattia Pastorino

L'equipaggio composto dal ngatore savonese Mattia Pastorino, reduce dal rally di campionato del mondo in Sardegna, dove ha conseguito la vittoria della classe Rally5, alle note del pilota canavesano Gabriele Priante, sabato 29 e domenica 30 giugno, si è messo in luce al Rally di Castiglione To valido per il campionato di Coppa Italia Rally zona 1.

Alla guida della Renault Clio preparata dalla Scacco Matto della scuderia Meteco Corse, hanno concluso la gara piazzandosi al secondo posto di classe Rally5.

Essendo il primo equipaggio classificato di nazionalità straniera percui non rientrando nella classifica, ha permesso alla coppia Savonese-canavesana di ottenere il punteggio pieno come vincitori ufficiali, portandosi di conseguenza dal quarto al secondo posto nella classifica di campionato dedicata alle vetture Rally5.

Il bilancio è più che soddisfacente, oltre il risultato, a confermare la prestazione è stato il feeling dimostrato con la vettura, frutto di mesi dedicati nella messa a punto sui set-up di assetti e gomme.

Il prossimo appuntamento vedrà l'equipaggio impegnato nella tappa del Rally della Lana (Biella) programmato a fine luglio dove la coppia tenterà la scalata al gradino più alto del podio.