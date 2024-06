Motori: domenica a Ceranesi il grande appuntamento con le auto d'epoca

Compie due anni di vita il raduno di auto d’epoca di Ceranesi organizzato dalla parrocchia Ricreatorio di San Martino di Paravanico e dal club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga.

L’evento dedicato alle vecchie signore della strada è in programma domenica 9 giugno nel paese della provincia di Genova. E’ il Ricreatorio di San Martino di Paravanico ad ospitare la manifestazione che richiamerà equipaggi da tutta la Liguria, ma sono attese auto anche da fuori regione. Il luogo del raduno è Ceranesi collocato nell’entroterra genovese (Alta Val Polcevera), stretto fra il Giogo ed il mare.

L’organizzazione ha curato ogni dettaglio per rendere ancora più festosa la giornata delle vetture d’epoca. Il ritrovo è previsto tra le 9 e le 10,30 presso il campo sportivo con le iscrizioni degli equipaggi. Alle 10,30 è prevista la colazione. Alle 11 si terrà la coloratissima sfilata delle auto con partenza dal campo sportivo ricreatorio di San Martino di Paravanico per raggiungere Campomorone e poi Isolaverde.

Il ritorno al luogo di partenza è previsto all’incirca per le 12 per un aperitivo e il pranzo. Per poter partecipare all’evento sono previste due modalità di iscrizione: 10 euro con l’aperitivo, 20 euro con aperitivo e pranzo. E’ possibile come sempre chiedere informazioni ai numeri telefonici 010.791085 (Angela) e 347.1625897 (Marina). A garantire l’assistenza del raduno saranno i volontari della Croce Rossa di Ceranesi sezione Pontasso.