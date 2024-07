Motori. Si prospetta una domenica tutta da vivere a Villanova con le Ruote d'Epoca

Passione e amore da condividere insieme. Domenica 14 luglio sarà una giornata speciale da vivere insieme al club Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga. E’ in programma, infatti, il raduno sociale nel paese delle violette. Una domenica di festa che inizierà alle 8,30 con l’iscrizione dei soci partecipanti presso la sede del club dove è previsto il posizionamento delle auto e delle moto d’epoca. Poi, alle 10,30, il programma della giornata proseguirà con il giro panoramico con una sosta ad Arnasco, uno dei paesi più suggestivi dell’entroterra albenganese. Qui tutti gli equipaggi partecipanti saranno accolti alla Cooperativa Olivicola per un aperitivo, ma ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo dell’Olivo e della Civiltà Contadina. Alle 13,30 il corteo di auto e moto rientrerà ad Albenga per il pranzo al ristorante Mané di Albenga servito con una vista impagabile sull’isola Gallinara. Un’occasione per partecipare anche alla lotteria con premi e divertimento assicurato. La giornata di festa si concluderà alle 16 con i ringraziamenti dell’organizzazione.

E’ possibile partecipare al tradizionale raduno sociale del 14 luglio chiamando i numeri 0182.580508/580044 o ancora 370.3103102 inviando una email all’indirizzo info@ruotedepoca.it.

Tutte le informazioni sul raduno e il calendario dei prossimi eventi organizzati dal club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori si possono trovare anche sul portale web www.ruotedepocarivieradeifiori.it