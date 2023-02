Calcio. Cairese formato trasferta, mister Alessi analizza l'exploit contro la Genova Calcio: "Sbagliati i primi minuti, poi siamo usciti alla distanza" (VIDEO)

La Cairese realizza un vero e proprio colpo in trasferta andando a vincere una complicata partita sul campo della Genova Calcio per 3-2, terzo successo esterno di fila per i gialloblu.

Un successo che regala l'aggancio al secondo posto della classifica alla Lavagnese, fermata a sua volta dal Busalla, e il -11 dall'imprendibile capolista Albenga stoppata sabato dalla Voltrese.

"Nel girone di ritorno non ci sono partite facili - ha sottolineato il tecnico della Cairese Diego Alessi nel post partita sui canali social del club - ed è un campionato di Eccellenza molto difficile. La vittoria sulla Genova Calcio? Approccio sbagliato ma siamo usciti alla grande".

GENOVA CALCIO - CAIRESE 2-3: Le dichiarazioni di mister Alessi