Pallanuoto, Len Euro Cup. Sarà derby italiano in semifinale. La RN Savona sfiderà Trieste

Poco fa è stato effettuato il sorteggio delle Semifinali per l’Euro Cup Men che si giocherà con incontri di andata e ritorno mercoledì 1° marzo e mercoledì 22 marzo dicembre. Per la BPER R.N. Savona sarà, ancora una volta, un derby tutto italiano, come accaduto negli Ottavi, perché e stata sorteggiata con la Pallanuoto Trieste.

Questo il calendario completo degli incontri:

Partite di andata, 1° Marzo 2023

PANIONIOS GSS (GRE) – A HID VASAS PLAKET (HUN)

PALLANUOTO TRIESTE (ITA) – BPER R.N. SAVONA (ITA)

Partite di ritorno, 22 Marzo 2023

A HID VASAS PLAKET (HUN) – PANIONIOS GSS (GRE)

BPER R.N. SAVONA (ITA) – PALLANUOTO TRIESTE (ITA)