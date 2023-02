Calcio. Effetto noia sui dilettanti? Quasi tutti i campionati ponentini appaiono già ipotecati

Non siamo nemmeno a metà febbraio ma annusando l'aria e le dichiarazioni a microfoni rigorosamente spenti, si percepisce un pizzico di noia da risultato nel mondo dilettantistico ponentino.

La maggior parte dei campionati sembra infatti ormai indirizzata in maniera definitiva, in quasi tutte le categorie.

Ieri l'Albenga, ad esempio, in super emergenza è riuscita a battere comunque 4-1 il Campomorone: un risultato ampio, condizionato magari anche dalla direzione arbitrale, ma che conferma ancora una volta come il massimo campionato ligure abbia un'unica regina.

Un conto alla rovescia per la squadra di Buttu iniziato ormai da diverse settimane al netto delle doverose dichiarazioni di rito, ma anche ieri Sogno e compagni hanno saputo abbinare concretezza, forza e tecnica, tamponando una serie di assenze che con tutta probabilità nessun'altra squadra del girone sarebbe stata in grado di sostenere con questa determinazione.

Sta spianando record su record anche il Pietra Ligure nel girone A di Promozione. Non c'è infatti ad oggi squadra che tecnicamente possa avvicinarsi ai biancocelesti. Un gap che va oltre alla rabbia e al rancore per la retrocessione dell'anno scorso, complice il buon lavoro, ribadito più volte, portato in sede di strutturazione della squadra nella passata estate. Il momento di difficoltà i ragazzi di Pisano lo hanno attraversato a inizio stagione, scoprendosi così forti proprio in quella fase. Recuperati tutti i protagonisti è stato di fatto installato il pilota automatico, come testimonia anche il 3-0 sul campo del Borzoli e soprattutto le larghe vittorie con Serra Riccò e Praese.

Margini meno ampi, ma comunque super convincenti anche per il Quiliano & Valleggia che forse non sarà, organico alla mano, la squadra più competitiva del Girone B di Prima Categoria, ma sicuramente è stata la più brava a sfruttare tutto il proprio potenziale. Ottimo il lavoro di mister Ferraro e del ds Marotta, bravi a non esaltarsi anche dopo le vittorie più roboanti. Se i biancorossoviola manterranno alto il livello di attenzione potranno continuare a viaggiare con questa velocità di crociera.

Per trovare un pizzico di pepe nella corsa al vertice bisogna affacciarsi al girone A di Prima Categoria. Qui Camporosso e Pontelungo continuano a rincorrersi e, salvo scivoloni improvvisi, sarà lo scontro diretto in casa dei rossoblu a decidere la corsa per il primato.

In Seconda Categoria il Borgio Verezzi sembra aver innestato le marce giuste per iniziare a scavare un solco (seppur i punti di vantaggio sul Cengio siano solo tre), mentre nel girone A la vittoria dell'Argentina Arma sulla Carlin's Boys rischia di diventare il bivio finale per il successo rossonero.