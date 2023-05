Calcio, Albenga. Cosenza senza astio nei confronti di Buttu: "Le sue sono state parole di cuore. La nuova proprietà gli dice grazie"

Le dichiarazioni rilasciate stamattina in conferenza stampa da Pietro Buttu non sono state accolte con accento negativo da parte di Santi Cosenza e della nuova proprietà bianconera.

E' più un sentimento di comprensione quello che traspare dalle parole del direttore generale dell'Albenga.

"Ognuno porta avanti le proprie scelte tecniche e il valore di esse sono ingiudicabili fino a quando non vengono messe alla prova.

Avevamo idee e programmi diversi, penso sia legittimo, e auguro comunque al mister di poter trovare presto una panchina in Serie D.

Non mi sono sentito tirato in causa personalmente - chiosa Cosenza - Buttu da cittadino di Albenga sa cosa hanno significato questi mesi per lui e le sue dichiarazioni sono state dettate dal cuore e dal coinvolgimento che nutre per la piazza. Io al momento sono un ospite e mi auguro di poterne diventare cittadino nel corso dei prossimi anni.

Un grazie a Buttu va riconosciuto da parte di tutti per la promozione in D, anche da parte della nuova proprietà".