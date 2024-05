Calcio. Savona, un'altra doccia gelata nel finale: l'Argentina vince 1-0 all'88° e inguaia ulteriormente gli striscioni nella corsa alla Promozione

SAVONA - ARGENTINA ARMA 0-1 (88' Di Donato)

La furia di Biffi nei pressi degli spogliatoi, il tecnico non ha digerito le decisioni arbitrali soprattutto nel finale. Arrabbiato anche il presidente Santucci

FINISCE QUI: SECONDO KO DI FILA PER IL SAVONA, SUPERATO ANCHE DALL'ARGENTINA PROPRIO NEL FINALE. Si riducono al lumicino le speranze di Promozione dei biancoblu, fermi a quota zero in fondo alla classifica della poule

92' veementi proteste degli striscioni, che chiedono un penalty dopo un contatto in area tra Doci e un avversario, Verdoia lascia proseguire

90' quattro minuti di recupero

89' è entrato Doci, praticamente a freddo dopo essere stato seduto in panchina per 85 minuti...

88' DI DONATO, ARGENTINA IN VANTAGGIO: zampata vincente sul secondo palo che taglia fuori causa Bova, è una rete pesantissima per i rossoneri, mazzata totale per gli striscioni...

86' Fancellu anticipa in scivolata Cuneo al limite dell'area piccola, sarà angolo per l'Argentina

83' crampi per Calcagno, che lascia il posto a Palumbo

80' Incorvaia ammonito per proteste dopo una punizione fischiata all'Argentina, si inalbera anche il pubblico di fede savonese

74' Ndiaye è la prima mossa di Biffi, esce Rapetti

72' Panucci steso da Elkamli, Verdoia grazia il terzino rossonero evitando di estrarre il giallo

70' Di Donato per Cabello, quarto cambio in casa Argentina

68' inizia ad accusare stanchezza il Savona, a scaldarsi i soli Ndiaye e Palumbo, ancora seduti Doci e Pondaco, alle prese con qualche acciacco

65' pericolosa la squadra rossonera, Cuneo taglia sul primo palo trovando la deviazione in spaccata ad anticipare il diretto avversario, sfera che termina di poco a lato

63' più Savona che Argentina anche in questa ripresa, manca però lucidità agli striscioni negli ultimi venti metri

58' Calvini per Negro, terzo cambio in casa Argentina

56' è ancora il numero sette biancoblu che riesce ad andare al tiro, il suo destro viene però smorzato da un difensore prima di finire tra le braccia di Brizio

54' Romano in acrobazia tenta la girata verso la porta, Verdoia indica rimessa dal fondo nonostante le proteste dell'ex Albissola che chiedeva una deviazione avversaria

51' Cuneo e Alasia al posto di Calderone e G. Brizio, ecco le prime mosse ordinate da Moraglia

50' Rapetti pescato in fuorigioco, iniziano a scaldarsi intanto Ndiaye e Palumbo

47' Apicella tenta nuovamente fortuna come nella finale con il Multedo, questa volta la mira non è così precisa e la sfera si perde alta

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo all'Olmo-Ferro, reti inviolate tra Savona e Argentina Arma, a tra poco per i secondi quarantacinque minuti

43' altro traversone di Calcagno ribattuto corto da Negro, Barone di prima trova la parata in tuffo di M. Brizio: è un Savona che dà la sensazione di poterla sbloccare maggiormente rispetto ai rossoneri

40' Panucci dalla bandierina, destro ad uscire che Romano spinge di testa direttamente sul fondo

35' Bova rischia qualcosa perdendo la sfera sul cross di Calderone, il primo assistente ravvisa poi una posizione di offside fermando il gioco

32' Calcagno in mezzo per Rapetti, colpo di testa debole e centrale raccolto senza problemi da M. Brizio, è un Savona che si affida molto ai lanci lunghi sugli esterni

24' altra punizione insidiosa calciata da Tarantola, Bova alza in corner

22' ammonito Barone, primo giallo della gara

21' Romano questa volta scappa via a sinistra mettendo in mezzo un altro pallone velenoso che Rapetti non riesce ad arpionare, sprazzi da una parte all'altra in questo primo quarto di gara alla "Natta"

20' Cabello ci prova dalla distanza senza inquadrare lo specchio, l'Argentina sta comunque provando ad alzare il proprio baricentro e a spegnere le principali fonti del Savona, Romano e Calcagno

16' traiettoria velenosa raccolta da Romano sul secondo palo, contro cross per Calcagno anticipato di testa dall'intervento di Fici

15' punizione per il Savona dal vertice destro dei sedici metri, salgono tutte le torri in area di rigore, Incorvaia e Rizzo restano fuori dalla mischia davanti alla porta di Brizio.

12' ecco la reazione dell'Argentina: Calderone appoggia a Tarantola, conclusione potente che esalta i riflessi di Bova, sarà angolo a favore dei rossoneri

10' altro affondo degli striscioni: Romano si fa cinquanta metri palla al piede prima di trovare la deviazione in angolo sul tentativo di appoggio in mezzo per Rapetti, momento favorevole alla squadra di Biffi

8' SAVONA A CENTIMENTRI DAL VANTAGGIO: Rapetti vince il duello fisico col diretto avversario e serve Calcagno in profondità, pallonetto morbido a scavalcare M. Brizio, ma è decisivo il salvataggio in spaccata proprio sulla linea di Negro

7' Moraglia schiera un 4-4-2 con Brizio G. e Calderone davanti, molto dinamica in queste prime battute la formazione imperiese

5' punizione di Tarantola nel cuore dell'area savonese, Bova in uscita fa sua la sfera

3' è 4-2-3-1 il modulo disegnato da Biffi, con Panucci sotto punta e Romano-Calcagno larghi alle spalle di Rapetti

1' si parte! Diverse novità in casa Savona, oggi in maglia gialla: Rizzo adattato al centro della difesa vista la squalifica di Matarozzo e l'indisposizione di Kuci, in attacco spazio a Calcagno al posto di Pondaco, mentre Barone viene preferito a Beani rispetto alla gara di domenica scorsa in casa del Superba

PRIMO TEMPO

SAVONA: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Cherkez, Barone, Romano, Rizzo, Rapetti, Panucci, Calcagno

A disposizione : Siri, Covelli, Doci, Palumbo, Ndiaye, Pondaco, Beani

Allenatore : Biffi

ARGENTINA ARMA: Brizio M., Fici, Leggio, Ambesi, Grandi, Tarantola, Calderone, Brizio G., Negro, Elkamli

A disposizione : Ventrice, Alasia, Calvini, Conrieri, Cuneo, Di Donato, Elettore, Garibaldi, Rotella

Allenatore : Moraglia

Arbitro: Verdoia di Genova