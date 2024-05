Calcio, Nessuna rete tra Terni Football Club e Ossese, la possibile avversaria della Cairese sarà decisa in Sardegna

Se la partita tra Mapello e Cairese ha visto i gialloblu ipotecare di fatto l'accesso alla finale playoff, è difficile farsi invece un'idea su chi riuscirà a passare il turno tra il Terni Football Club e l'Ossese.

La gara di andata in Umbria è terminata 0-0, lasciando ogni pronostico aperto per la gara di ritrono, tra sette giorni, in terra di Sardegna.

TERNI FOOTBALL CLUB - OSSESE 0-0

TERNI FOOTBALL CLUB : Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Dida (89' Pucci), Romeo, Carletti, Leonardi (72' Fabris), De Sagastizabal (50' Tozzi Borsoi), Pacilli, Ronconi (62' Pescicani).

A disposizione: Ambrogi, Cianchetta, Proietti Zolla, Valerio, Lora Almonte.

Allenatore: Borello

OSSESE: Cherchi, Ubertazzi (84' Melis), Madeddu, Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu (86' Chiappetta), Vita (68' Oggiano, 95' Contini), Gueli, Bah (91' Mudadu).

A disposizione: Sechi An., Sechi Al., Ongania, Fadda.

Allenatore: Fadda

Arbitro: Pascali di Pistoia