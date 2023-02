Relazioni a distanza, i consigli per viverle serenamente

Le relazioni a distanza sono diventate sempre più popolari nel mondo moderno, grazie al fatto che le persone possono comunicare con i loro partner attraverso la tecnologia. Tra i fattori che le hanno rese così popolari ci sono la possibilità di rimanere in contatto nonostante la distanza e la comodità di potersi parlare in qualsiasi momento.

I social media hanno contribuito molto a questa diffusione, così come il crescente uso di app per incontri. Le videochiamate, inoltre, hanno rivoluzionato il modo di interagire e conoscere le persone, poiché permettono di vedere le reazioni del partner e avere un riscontro più immediato rispetto alle telefonate o ai messaggi.

Le relazioni a distanza possono essere un ottimo modo per conoscere una persona, in quanto consentono a entrambe le parti di concentrarsi sulla comunicazione senza la pressione delle interazioni fisiche. Entrambi i partner hanno inoltre la libertà di perseguire i propri interessi senza sentirsi in colpa o egoisti.

Tuttavia anche le relazioni a distanza possono andare in crisi e in alcuni casi possono rivelarsi più fragili di quelle tradizionali. Per fortuna la terapia di coppia può aiutare anche in questi casi grazie alla terapia online, che consente di avere una seduta con il terapeuta senza dover essere presenti nello stesso posto. Qui puoi trovare i migliori terapeuti della provincia di Genova, tra cui i migliori specializzati per le relazioni a distanza che offrono una terapia online.

I problemi più comuni in una relazione a distanza

I problemi che si possono avere in una relazione a distanza sono gli stessi che si possono sperimentare in una relazione tradizionale, ma la lontananza può accentuare le difficoltà di comunicazione o può far nascere fraintendimenti, rendendo più complicato trovare una soluzione.

Uno degli aspetti più difficili da affrontare è la mancanza di condivisione. In una relazione a distanza i partner conducono una vita propria, frequentano persone diverse e seguono i propri interessi. Ciò può portare a sentimenti di allontanamento e i partner possono sentirsi esclusi dalla vita dell’altro.

Se inoltre non c’è una buona comunicazione possono nascere sentimenti di insicurezza e gelosia, che portano a litigi e a comportamenti sbagliati. Tra questi c’è il rischio che uno dei partner sia troppo presente e non lasci lo spazio all’altro. La comunicazione è importante, ma messaggi e chiamate in continuazione possono diventare invadenti e difficili da gestire nella vita quotidiana.

Se inoltre mancano progetti di vita e non si parla di un futuro insieme, la relazione può indebolirsi e rimanere bloccata in una situazione indefinita.

Un altro problema comune è il senso di frustrazione per la mancanza di intimità fisica ed emotiva, che può essere solo vissuta nei pochi e brevi momenti trascorsi insieme.

Vivere serenamente una relazione a distanza

Saper apprezzare gli aspetti positivi piuttosto che quelli negativi aiuta a vivere serenamente il rapporto e a raggiungere gli obiettivi di vita insieme.

In particolare è importante saper sfruttare la lontananza per apprezzare anche le piccole cose e gli aspetti che rendono speciale il partner. Quando si vive insieme per molto tempo infatti può essere facile dare per scontato alcuni gesti e attenzioni, che invece andrebbero sempre apprezzati.

Lavorare sulla comunicazione e la chiarezza nel rapporto mette il partner nella condizione di comprendere al meglio la situazione senza essere presente. In alcuni casi non avendo sempre la possibilità di comunicare immediatamente può essere un vantaggio. A volte è meglio prendersi del tempo per elaborare e giudicare meglio i problemi e rispondere senza farsi sopraffare da reazioni immediate.

Rimanere concentrati su un progetto di vita insieme è inoltre vitale perché mantiene acceso il sentimento. Ciò non aiuta solo a ridimensionare i problemi minori, ma rafforza la collaborazione e la solidità del rapporto, permettendo alle parti di imparare a superare le sfide insieme.