Festa cel Coni | Savona si prepara alla grande festa di Piazza Sisto

Sabato 28 marzo a partire dalle 10 in piazza Sisto IV è in programma La Festa del Coni, evento creato e sostenuto dal Delegato del Coni, Roberto Pizzorno in collaborazione con gli enti di promozione, associazioni benemerite del Coni e associazioni sportive della città. Sono previste esibizioni di danza, arti marziali, nord walking. Spazio anche al ciclismo per disabili con l’associazione Overland Aps che presenterà il progetto “A ruota libera” e con la Asd Eunike.



Presenterà l’evento la giornalista Laura Sicco. La manifestazione rientra negli eventi collaterali della Savona Half Marathon che si svolgerà domenica 29 marzo per le strade di Savona, Albissola Marina, Superiore e Vado Ligure. Queste le associazioni che parteciperanno alla Festa del Coni di Savona: Hc Liguria hockey, Hc La Torretta Savona, Hc Savona hockey, Asd Savona calcio 1907, Centro Accademico Danza Moderna Savona, Asd Passi di Vita Savona, Asd Latin Studio Savona, Ascd Attimo Danza Loano, Karate club Savona, Asd Overland , Asd La Fortezza Savona, Asd Luigi Sicco Judo Savona, Asd Wu Tao Savona, Asd Sport Center Savona, Asd Come Una Volta, Asd Senkay delle Albisole, Calisthenics club Savona, Aps-Asd Anima Mundi, Asd Caprini Boxe, Asd Le Torri Aurora Cairo, Asd Homo Ludens.



