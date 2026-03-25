Pallapugno | La nuova stagione scalpita, presentati i nuovi campionati a Castiglione Falletto

Spazio anche agli ufficiali di gara, con i rappresentanti degli arbitri MassimoChiesa e Attilio Bongiovanni, a testimonianza dell’importanza del loro ruolo nello svolgimento dei campionati. Nel corso dell’incontro sono stati portati i saluti degli assenti Alberto Cirio e Paolo Bongioanni, presidente e assessore allo Sport della Regione Piemonte, di Mauro Gola e Mario Canova della Fondazione Crc e di TinoCornaglia, presidente di Banca d’Alba.



Uno sguardo al futuro, ma anche alla memoria: Emanuele Sottimano, LucaGiaccone e Guido Mignone hanno illustrato il progetto CàBalun, il museo della pallapugno e degli sport sferistici che sta nascendo a Niella Belbo, mentre GiorgioVacchetto ha fatto il punto sull’attività della Nazionale, pronta alla trasferta di Mendoza in Argentina per i mondiali degli sport sferistici della Cijb. Spazio anche alprogetto scuola della Fipap, seguito con dedizione da Stefano Dho ed EgidioRivoira, punto di riferimento nella diffusione della pallapugno tra le nuove generazioni.



Uno dei momenti più suggestivi della serata è stata la sfilata delle squadre, che ha visto protagoniste le formazioni dei tre campionati. Atleti, tecnici e dirigenti sono stati presentati uno a uno tra gli applausi del pubblico, offrendo un colpo d’occhio ricco di colori e appartenenza. Una passerella che ha rappresentato simbolicamente l’inizio della nuova annata sportiva, rafforzando il senso di comunità che da sempre caratterizza la pallapugno. L’evento ha confermato la vitalità della pallapugno, pronta a vivere una nuova stagione all’insegna della competizione, della tradizione e del forte legame con il territorio di Piemonte e Liguria.