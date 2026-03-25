Stelle nello Sport | Anche la Sampdoria al fianco della Fondazione Gigi Ghirotti

Prosegue senza sosta la ventisettesima edizione di Stelle nello Sport, il progetto che coniuga l’eccellenza sportiva ligure alla solidarietà. Questa settimana, l’attenzione dei collezionisti e degli appassionati si sposta sui cimeli della U.C. Sampdoria, pronti a sostenere attivamente la Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Sulla piattaforma nazionale Memorabid , sono ufficialmente all’asta le maglie autografate di Simone Pafundi, il talentuoso fantasista classe 2006 e colonna della Nazionale Under 20, e i portieri Simone Ghidotti e Nicola Ravaglia, custodi della porta blucerchiata.

Questa sessione segue quelle dedicate prima ai giocatori dello Spezia e poi del Genoa. Un derby tutto liguri a cui ha partecipato anche la Virtus Entella. Tutti in campo per la Gigi Ghirotti!

L’intero ricavato delle aste sarà infatti devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti, storica realtà genovese presieduta dal Prof. Franco Henriquet, impegnata quotidianamente nell’assistenza socio-sanitaria ai malati terminali e alle loro famiglie, sia in hospice che a domicilio.

Nel 2025, Stelle nello Sport ha donato la somma record di 63.000 euro al prof Henriquet e alla sua squadra. Quest’anno, al fianco delle Stelle nello Sport, sono scesi in campo ancora più campioni. Nelle prossime settimane “giocheranno per la Ghirotti” le stelle della pallavolo come Antropova, Nervini, Bonifacio e Michieletto. Gli azzurri di scherma Marini, Santuccio , Giordan, Vio e ancora Federica Brignone, Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Roberto Cammarelle, Jannik Sinner, Jasmine Paolini e Sara Errani oltre alle maglie azzurre delle nazionali di calcio, basket, tiro con l’arco.

Per partecipare alle aste delle maglie della Sampdoria cliccate su https://memorabid.com/stellenellosport