Basket. Under 17, Pallacanestro Vado a valanga sul Libertas Casale, Dellacasa: "Obiettivo centrato"

COGEIM PALLACANESTRO VADO – JR. LIBERTAS CASALE 118-27 (42-12; 68-18; 96-22)

VADO: Serafini (cap.) 3; Peirone 9; Orione 4; Stankovic 20; Bianchi Ferraro 24; Tridondani 17; Migone 21; Rondinini 5; Josovic 15; Mbeledogu n.e. All. Imarisio Ass. La Rocca e Saltarelli.

JR. LIBERTAS: Hoxha 2; Perego 5; De Grandi (cap.) 7; Prete; Tagliabue; Bertuzzi; Milano 8; Cappello 3; Zhugli 2. All. Piochi

Si chiude con una larga vittoria la fase a gironi per la Cogeim Pallacanestro Vado, che chiude al primo posto il gruppo B e sfiderà, tra le mura amiche, Crocetta Torino nel quarto di finale a gara secca.

La partita con la Junior Libertas Casale dura sostanzialmente un quarto: i padroni di casa partono subito forte con Tridondani che segna 5 triple nella prima frazione e Migone che attacca il ferro con efficacia. Nel secondo periodo i biancorossi gestiscono il match trovando sempre buone soluzioni offensive e cercando di inserire al meglio l'esordiente Josovic. All’intervallo si va negli spogliatoi con un ampio margine di vantaggio.

Al ritorno in campo è Bianchi Ferraro a trovare il canestro con diverse belle giocate e nell'ultimo periodo si registrano i primi punti in campionato di Orione. La partita scivola così verso la conclusione, con un plauso agli ospiti, che nonostante il divario non hanno mai smesso di lottare mettendo in campo grinta e intensità.

Al termine della partita il dirigente Stefano Dellacasa fa il punto della situazione sulla stagione fin qui giocata dall’Under 17 Eccellenza: "Finiamo il girone al primo posto, non era facile visto le forze in gioco nel raggruppamento: era l’obiettivo massimo al quale puntavamo. Siamo molto contenti, con questo piazzamento possiamo giocare contro la quarta classificata nell’altro girone. Dobbiamo recuperare tutti i giocatori al meglio ed inserire Josovic; i ragazzi comunque hanno dato il massimo e sono cresciuti molto e ci aspettiamo che continuino così".