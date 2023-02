Calcio, Prima Categoria. E' il grande giorno di Camporosso - Pontelungo. Nel girone B il Q&V cerca la risposta al Masone

In un panorama ponentino dove i principali campionati sembrano ormai indirizzati, il girone A di Prima Categoria è capace di regalare oggi pomeriggio una partita che, con tutta probabilità, sarà decisiva nel percorso verso la promozione.

Il Camporosso capolista, ancora imbattuto e sempre vincente in casa, ospita infatti il Pontelungo, seconda forza a un solo punto dai rossoblu.

Un match da non perdere, sia per i risvolti a livello di classifica che per il percorso che le squadre di Luci e Zanardini hanno saputo esprimere fino ad oggi.

Scalando la classifica continua la corsa playoff per San Francesco, Andora e Aurora, attese però da tre compagini come Mallare, Oneglia e Virtus Sanremo alla ricerca di punti salvezza.

In Val Bormida derby tra Plodio e Altarese, mentre si attende di capire se l'Atletico Argentina scenderà in campo contro il Vadino, una delle squadre più in forma del momento.

Nel girone B il Quiliano & Valleggia è chiamato a rispondere alla vittoria del Masone, contro il fanalino di coda Veloce, mentre lo Speranza testerà il grado di convalescenza del Pra nell'anticipo delle 11. Completano il programma Letimbro - Albissole e Priamar - Cogoleto.

Il programma.