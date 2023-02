Calcio. Dego, il rammarico di Rollero dopo l'1-1 con il Borgio Verezzi: "Abbiamo perso due punti, lotteremo fino alla fine"

Il Dego resta a sei punti dalla vetta del campionato di Seconda Categoria B, uscendo con grande rammarico dall'1-1 ottenuto in casa proprio contro il Borgio Verezzi capolista.

Ad analizzare la divisione di posta contro i rossoblu è l'attaccante Gianluca Rollero: "Siamo sicuramente contenti di una bella prestazione - ha analizzato l'ex Cairese - ma rammaricato perché sono due punti persi. Si poteva riaprire già da questa domenica il campionato, anche perché reclamiamo un rigore grosso come una casa su Ferraro nel secondo tempo, un mio palo e Strazzacapa che per pochi centimetri non la mette dentro di testa quasi al novantesimo".

L'attaccante crede alla grande rimonta: "Il salto di categoria? Ci credo e ci crediamo - ha analizzato l'attaccante - ci sono i punti per recuperare e c’è la voglia e la determinazione per vincere il campionato è finché non ci sarà’ la matematica certezza lotteremo fino alla fine".

Rollero analizza la sua stagione: "Sono arrivato a dego impressionato dall’organizzazione di questa società, ci sono squadre in Promozione che non sono così organizzate e presenti, e questo mi aiuta molto di testa. Fisicamente finalmente ho trovato la piena forma, sto bene, faccio gol, gioco bene, ho un’ottima squadra che mi supporta, di testa sono concentrato e deciso a portare questa cittadina dove merita. Ho fatto una promessa: vengo a Dego e farò di tutto per portarla in Prima Categoria e assicuro che sarà così".