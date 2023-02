Calcio, Serie D. Ligorna, mister Roselli analizza il pari di Borgosesia: "Peccato non aver sfruttato le occasioni create"

Il Ligorna torna dalla trasferta sul campo del Borgosesia con un 1-1 ricco di rammarico e un po' stretto viste le molte occasioni avite dai genovesi.

A commentare la divisione di posta in terra piemontese è il tecnico dei genovesi Giorgio Roselli: "Sono contento della prestazione perché i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano. Peccato veramente non aver sfruttato le occasioni da goal create nell'arco della partita e peccato anche che gli avversari siano riusciti a segnare la rete del pareggio in una delle pochissime occasioni create.

Spesso in queste situazioni può anche capitare di perdere se non si concretizzano tutte le occasioni. Comunque ripeto, sono soddisfatto della prestazione".