Calcio, Pietra Ligure. Fascia da capitano e vittoria con l'Under 17 LND per Lorenzo Insolito (VIDEO)

E' stata una giornata da ricordare per Lorenzo Insolito, uno dei prospetti più interessanti dell'intero panorama ponentino.

Il giocatore del Pietra Ligure è infatti sceso in campo con la fascia al braccio da capitano nel test della Rappresentativa dell'Under 17 LND contro i pari età della Spal, superando i romagnoli 1-0 con il gol di Testa a inizio ripresa.

Per Insolito una buona opportunità di crescita, con quasi un'ora di gioco disputata prima del canonico valzer delle sostituzioni.

Il tabellino del match e la sintesi della partita:

UNDER 17 LND-SPAL U17 1-0

Under 17 LND (4-3-3): Di Giorgio (15' pt Cabella; 1'st Negri); Cappellesso (1’ st Palazzesi), Alfani (1’st Calvosa), Dorbolò (1’st Spina), Birardi (10’st Rotunno), Insolito (10’st Saccomanni), Ischia (10’st Catapano), Testa (10’ st Villgrattner; 25' st Cortesi), Barone (10’st De Carli), Pelleriti (1’st Pauliuc), Beltrammi (30’pt Astuti, 25’ st Proietti). All: Sanfratello

SPAL U17 (4-3-3):Romagnoli (30’pt Costantini); Osti, Cicero (45’pt Tassinari), Andreoli (12’st Orlandi), Mayele, Ceneri, Koutsoupias (12’st Ogaristi), Carbone (45’pt Rocco), Badalì (45’pt Del Puente), Antonciuc, Vesprini (12’st Samaritani). A disposizione: Nistor, Camelio All: Pensalfini

Reti: 6’st Testa

Arbitro: Giorgio Previdi di Modena

Guardalinee: Antonio Leone e Raduvalentin Petrina di Ferrara