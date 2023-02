Giudice Sportivo, Eccellenza: 16 giocatori fermi per almeno un turno, diffida e multa per l'Albenga

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/ 2/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 ALBENGA 1928

DIFFIDA

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso, i quali,al 23' del 2o t., con la palla in gioco, colpivano in testa un AA con una bottiglietta d'acqua mezzo piena. Il colpo provocava momentaneo dolore all'AA, il quale segnalava al ddg di interrompere il gioco per ricevere le cure; dopo il soccorso del massaggiatore riusciva a riprendere la gara e a portarla a termine. Nonostante questo continuava a ricevere insulti e minacce da parte dei suddetti sostenitori ed al 30' del 2o t., durante una interruzione di gioco, gli stessi lanciavano dagli spalti al suo indirizzo della birra, che gli bagnava la divisa con alcune gocce (infrazione rilevata da parte di un AA).

Euro 75,00 RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Per aver consentito, al 45' del 1o t., la presenza di una persona non in distinta e riconducibile alla società nei pressi della zona del rientro agli spogliatoi, che urlava verso i tesserati della società ospite, continuando, poi, a sostare in detta zona per tutta la durata del 2o t. (infrazione rilevata da parte di un AA).





DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2023

BOVERI FABIO ALDO (CAIRESE)

A fine gara, si avvicinava nei pressi degli spogliatoi, rivolgendo reiterate espressioni gravemente irriguardose nei confronti della terna.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

BOTTARO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

CAPRI SIMONE (CANALETTO SEPOR)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPRI SIMONE (CANALETTO SEPOR)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ORLANDO MICHAEL FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

THIAM SOULEYE COREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

JEBBAR MOUNIR (IMPERIA CALCIO SRL)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TONA MARC (CAIRESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

GASCO GIACOMO (FINALE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

CILIA GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

BELVEDERE ANDREA (FINALE)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CASTRO CID ADRIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DESOUSA CLAUDIO (ALBENGA 1928)

CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LONARDO MARCO (CANALETTO SEPOR)

BASSO THOMAS (FINALE)

TOME LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUELFI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

LONGATO RICCARDO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GARIBBO LUCA (ALBENGA 1928)

MAGGIARI FRANCESCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CASASSA EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

IVALDI GIOVANNI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZANETTI LEONARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DEL CORSO LORENZO (RIVASAMBA H.C.A.)

IALACQUA FEDERICO (TAGGIA)

OWUSU ANSAH DERRICK (VOLTRESE VULTUR SSDARL)