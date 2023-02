Calcio, Prima Categoria B. Spotornese diesel, ma è 3-1 alla capolista Quiliano & Valleggia

SPOTORNESE - QUILIANO & VALLEGGIA 3-1 (6' Buffo, 28' Ferrotti, 36' Lione, 86' Bogarin)

50' finisce qua! La Spotornese batte 3-1 il Quiliano & Valleggia

45' saranno cinque i minuti di recupero

42' cambia Dorigo, Intili per Ferrotti. Replica Ferraro con Canale per Murialdo, è il primo cambio per il Q&V.

41' BOGARIN! LA CHIUDE LA SPOTORNESE MANCINO CORRETTO DA FABBRETTI CHE INGANNA FERRO!

39' giallo per Perrone

36' Buffo a un passo dalla doppietta, il mancino in caduta viene però abbrancato da Filippi

34' ammonito Bogarin dopo il contrasto con Ferro. Il neoentrato si era involato in contropiede verso la porta avversaria

33' collo destro di Perrone a cercare il secondo palo, la palla trova l'effetto giusto

32' Fabbretti prova a scuotere il Quiliano, destro però ben oltre la traversa

30' cambio Spotornese, in campo Bogarin per Polito

25' timide proteste quilianesi per un tocco di mano richiesto dopo il colpo di testa di Perrone, lascia correre Tanzella

17' Bravissimo Ferro sulla conclusione spiovente di Carminati, sveglio il portiere ospite a recuperare la posizione

15' punizione di mezzo collo di Polito, la sfera assume il giro contrario rispetto alla porta di Ferro, ma conclusione comunque apprezzabile

12' giallo anche per Salani

10' la Spotornese non vuole mollare l'osso, avvio a tutta personalità per la squadra di Dorigo

9' ammonito lo stesso Grippo

5' fucilata di Grippo dalla distanza, si allunga Filippi, ma la sfera termina di un palmo sul fondo

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

47' squadre negli spogliatoi dopo due minuti di recupero

44' Perrone lancia sulla corsa Carocci, murato in uscita da Filippi

39' incredibile come la partita abbia completamente invertito la propria polarità in un batter di ciglia. Dopo il primo quarto d'ora di dominio il Q&V è quasi sparito dal campo

36' LIONE! LA SPOTORNESE LA RIBALTA! BUCO DIFENSIVO DEL QUILIANO & VALLEGGIA MA PERFETTO IL MOVIMENTO SENZA PALLA DEL NUMERO 4 BIANCAZZURRO

33' Dorigo sembra aver trovato la quadra, gli ospiti fanno fatica a ripartire, complice anche un fisiologico calo atletico

28' E INFATTI ARRIVA IL PAREGGIO! FERROTTI IN SCIVOLATA TROVA L'ANGOLINO, PROBABILMENTE AVVANTAGGIATO DALLA DEVIAZIONE DI UN GIOCATORE BIANCOROSSO

28' sembra calata l'intensità del Q&V, meno smarcamenti per gli ospiti e la Spotornese sta prendendo campo

27' mancino di Zhuzhi, si allunga Ferro in corner

25' proteste eclatanti della Spotornese per un tocco di mano in area di rigore. Tutti i giocatori ccerchiano Tanzella, mezza panchina in campo. difficile valutare dalla tribuna

24' tiro di alleggerimento di Orcino, un campanile che non crea problemi a Ferro

21' la superiorità numerica in mediana sta permettendo a Grippo di impostare con relativa tranquillità la manovra quilianese

17' punizione di Gruppo dai 25 metri, ottima la parabola, sveglio Filippi a respingere

12' pressione costante degli ospiti, la Spotornese non è praticamente riuscita a costruire un'azione lineare fino ad ora

10' ammonito Carocci

9' avvio folgorante per i biancorossoviola, in campo con l'intensità dei giorni migliori nei primi minuti di gioco

6' BUFFO! Q&V IN VANTAGGIO! TOCCO SOTTOMISURA DAL CORNER SEGUENTE, TROPPO SVAGATA LA RETROGUARDIA DI DORIGO IN QUESTO AVVIO

5' sul fronte tattico nessuna novità. 4-4-2 per la squadra di Dorigo, risponde Ferraro con il 4-3-3

4' primo squillo del Q&V. Fanelli irrompe di mancino a pochi passi da Fanelli, si esalta Filippi.

3' partita iniziata con qualche minuto di ritardo. Tanzella rileva un buco nella porta di Ferro a pochi istanti dal via del match

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Crovella, Lione, Cosentino P, Cosentino A, Polito, Orcino, Ferrotti, Carminati, Colombino.

A disposizione: Marangon, Basso, Bovero, Ottonello, Chessa, Shanini, Bianco, Bogarin, Intili.

Allenatore: Dorigo

QUILIANO & VALLEGGIA: Ferro, La Piana, Carocci, Buffo, Fabbretti, Salani, Fanelli, Murialdo, Perrone, Grippo, Bazzano

A disposizione: Cambone, Fiori, Piccaluga, Ferraro G., Canale, Episcopo, Tedesco, Santonostaso, Bruzzone.

Allenatore: Ferraro

Arbitro: Tanzella di La Spezia