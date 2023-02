Calcio, Prima Categoria. Il girone A chiude alle 18:00, nel gruppo B spiccano Albissola - Pra e i derby savonesi

La netta vittoria dell'Aurora di ieri pomeriggio ha gettato ulteriore pepe in zona playoff all'interno del girone A di Prima Categoria.

Oggi Andora e San Francesco Loano dovranno replicare al successo giallonero ospitando rispettivamente il Millesimo e la San Filippo Neri Yepp, alla ricerca di punti esterni per muovere le loro rispettive graduatorie.

In vetta la nuova capolista Pontelungo è chiamata a mantenere il passo nel posticipo contro l'Oneglia, una volta a conoscenza del risultato del Camporosso contro l'Altarese.

Il Vadino, ospite della Virtus Sanremo tenterà di mantenere il gran ritmo del girone di ritorno, con Atletico Argentina - Plodio a completare il programma.

Nel girone B il ko del Masone in casa del Multedo riapre nuovamente i giochi nella corsa agli spareggi promozione. Albissola - Pra sarà un passaggio basilare in quest'ottica, soprattutto per i ceramisti in caso di successo contro la squadra di Odescalchi. Doppio derby sotto la Torretta tra la Priamar e il Savona (al termine dell'ennesima settimana turbolenta) e tra Speranza e Veloce. Vadese infine a Cogoleto dopo il buon punto dello scorso week end con il Multedo.

Il programma