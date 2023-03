Calcio. Pra, Odescalchi si gode il 2-0 di Albissola: "Per una volta chi se ne frega del bel gioco! Abbiamo dimostrato di essere un gruppo davvero unito" (VIDEO)

Non sono stati sicuramente novanta minuti per palati fini, ma il match del "Faraggiana" tra Albissole e Pra ha regalato emozioni dall'inizio alla fine, con qualche attimo di paura per l'infortunio occorso a Di Placido a fine primo tempo: necessario l'intervento dell'ambulanza per la botta (si spera non sia qualcosa di più grave) subita dall'attaccante giallonero a fine primo tempo.

Alla fine a festeggiare sono stati i ragazzi di Odescalchi, pronto a sottolineare la grande prestazione dei suoi in un momento della stagione delicato a livello di risultati, infortuni e squalifiche: