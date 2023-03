Calcio, Vadese. Rinviato il match con l'Albissole. Mirko Principato: "Poca collaborazione da parte dei ceramisti, non hanno voluto giocare di sabato"

Durante la stagione in corso sono sorte alcune problematiche amministrative che impediscono l’utilizzo del Chittolina per le partite in notturna, rendendo così impossibile lo svolgimento delle nostre gare successivamente a quelle del Vado FC.

Atteggiamento totalmente opposto invece quello tenuto dai Albissole, nonostante un primo contatto telefonico avvenuto tre settimane fa in cui già preannunciavamo lo spostamento al sabato e la successiva richiesta ufficiale inviata alla Lega lo scorso 21 febbraio, i nostri avversari hanno preferito attendere sino all’ultimo prima di darsi indisponibili alla variazione del giorno di gara. La cosa che ci lascia veramente sgomenti è la scusa utilizzata, il trincerarsi dietro l’assenza di un loro tesserato per motivi lavorativi. Strano che tale assenza si palesi solo all’ultimo creando un così grosso deficit tecnico alle Albissole, tenuto conto che il nostro girone prevede già gare al sabato e alla domenica mattina, gare per il cui svolgimento non risulta nessuna opposizione delle Albissole.