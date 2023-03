Calcio. Prima Categoria B: il Savona gioca d'anticipo, la webcronaca del match con il Città di Cogoleto

SAVONA - COGOLETO 0-0

52' Beani al posto di Bruzzone, terzo cambio ordinato da Frumento

49' Calcagno in presa alta anticipa Bruzzone dopo la sponda aerea di Fancellu, il Savona cerca di partire subito forte in questa ripresa

46' si ricomincia: nel Savona entra Barbara, fuori un acciaccato Porta

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0, ma il Savona giocherà tutta la ripresa con l'uomo in meno a causa dell'espulsione rimediata da Esposito al 21'

45' Fancellu forza il traversone senza trovare alcun compagno all'interno dell'area di rigore. Il Cogoleto, nonostante la superiorità numerica, non si mai reso pericoloso dalla parti di Porta

40' ultimi spiccioli di un primo tempo con poche emozioni, si resta sullo 0-0

32' il primo tiro del Cogoleto porta la firma di Kola, sinistro con poche pretese che termina alto sopra la traversa.

30' non ha completamente recuperato dalla botta subita dopo pochi minuti Carlo Porta, che resta comunque in campo a protezione dei propri pali. Si scalda intanto Barbara

25' Frumento preferisce richiamare in panchina il suo capitano, particolarmente irritato per l'atteggiamento dell'arbitro, entra Kuci in difesa a far coppia con Apicella

22' ammonito per proteste anche Quintavalle, tanto nervosismo tra le fila biancoblu, ma il fallo su Esposito era più che solare...

21' ROSSO DIRETTO A ESPOSITO, SAVONA IN DIECI UOMINI: Fioriello di Imperia non ravvisa una trattenuta sul terzino biancoblu, che manda probabilmente a quel paese il direttore di gara: scatta immediata l'espulsione, il Cogoleto giocherà un tempo e mezzo in undici contro dieci

19' Esposito ci prova con il destro dal limite, nessun problema per Calcagno che controlla il pallone sfilare sul fondo

17' Rapetti murato al momento del tiro dopo aver difeso bene la sfera spalle alla porta, prova ad alzare leggermente i ritmi la squadra di Frumento

14' resta a terra Carlo Porta dopo uno scontro con Lanteri, che aveva commesso fallo sul portiere degli striscioni. Interviene la panchina per verificare le condizioni dell'estremo difensore ex Finale

12' Apicella in mezzo a cercare Rapetti, tentativo di rovesciata volante con poca fortuna per il nove biancoblu, che sfiora solamente il pallone

7' avvio tranquillo senza particolari fiammate da una parte all'altra: per i genovesi è una partita sicuramente più importante in ottica salvezza; gli striscioni, per i quali il traguardo playoff pare ormai compromesso, l'obiettivo di chiudere dignitosamente un'annata a dir poco anomala

1' si parte! Savona in completo rosso, maglia bianca con calzoncini granata per il Cogoleto

PRIMO TEMPO

Formazioni:





SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Marrapodi, Apicella, Quintavalle, Lanzarotti, Di Roccia, Rapetti, Caredda, Bruzzone

A disposizione : Barbara, Brazzino, Kuci, Antonelli, Panaro, Beani, Mela

Allenatore : Frumento

CITTA' DI COGOLETO: Calcagno, Iozzi A., Fazio, Cimolato, Rebagliati F., Rebagliati M., Kola, Menoni, Lanteri, Cozzi R., Mastrolilli

A disposizione : Volpe, Novara, Damonte, Gallione, Dondo, Danovaro, Socchia, Gueye, Maragliano

Allenatore : Iozzi

Arbitro: Fioriello di Imperia