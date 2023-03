Calcio, Savona. L'ultima in casa si giocherà al "Picasso". Pastorelli: "Un gesto di vicinanza alla squadra e a mister Frumento"

La contemporaneità nella ultime giornate di campionato è un aspetto su cui la LND non deroga.

Per evitare dietrologie e risultati "particolari", il Comitato Regionale Ligure impone il medesimo orario per tutte le partite e, sui campi particolarmente affollati, qualche ingorgo a livello di calendario può venire a crearsi.

Così sarà per il Savona che, occupando il terreno del Santuario con Letimbro e Speranza, dovrà trovare una nuova sistemazione per l'ultima gara interna del girone B di Prima Categoria contro il Pra.

La soluzione trovata è il Picasso di Quiliano, come conferma il presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli:

"Il Savona giocherà l'ultimo impegno interno al Picasso, lo confermo. E' un gesto di rispetto nei confronti di mister Frumento e dell'intera squadra biancoblu: i ragazzi sono stati protagonisti di un'annata difficile, non per loro responsabilità, e meritano di chiudere l'annata in piena dignità. Ripeto, lo facciamo per il mister e per la squadra, solo per loro".