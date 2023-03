Calcio. Cairese. Battistel festeggia il 3-1 al Forza e Coraggio: "Approccio decisivo, con l'Albenga prepareremo la partita sempre con la nostra filosofia" (VIDEO)

La vittoria nel finale della Lavagnese a Finale ha impedito alla Cairese di riportarsi al secondo posto, ma i gialloblu restano in piena corsa per provare a centrare l'obiettivo playoff.

Il 3-1 con il Forza e Coraggio ha messo in mostra tutte le qualità del team del presidente Boveri, grazie anche a un approccio alla partita davvero convincente.

Contro l'Albenga, domenica prossima, la coperta rischia di essere corta, soprattutto in difesa, ma come conferma il vice allenatore Michele Battistel c'è comunque la volontà di mettere in campo una prestazione di livello.