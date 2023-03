Calcio. Prima Categoria: alle 18.00 il testa a testa a distanza tra Pontelungo e Camporosso, nel girone B il Quiliano & Valleggia fa tappa a Cogoleto per avvicinare la Promozione

Nel girone A, in cui il Camporosso deve ancora completare la partita con l'Altarese, il Pontelungo (ore 18.00) ha l'occasione di piazzare un'altra accelerata significativa in testa alla classifica, ospitando un Plodio che in trasferta ha raccolto poco in termini di punti; alla stessa ora in campo anche i rossoblu di Luci, che attendono al "Comunale" la visita del Vadino. Nel primo pomeriggio tutte le altre gare: alle 14.30 l'Andora sarà ospite dell'Atletico Argentina già retrocesso, a seguire (ore 15.00) particolare attenzione a ciò che succederà nelle zone calde della classifica, con Altarese-Mallare e Virtus Sanremo-San Filippo Neri da circoletto rosso.

Spostandosi nel savonese, il Quiliano&Valleggia non può far altro che puntare al successo nella trasferta di Cogoleto: contro la squadra di Iozzi, apparsa in evidente difficoltà persino in superiorità numerica contro il Savona, Bazzano e compagni possono virtualmente chiudere la lotta per il primo posto, che vede ancora matematicamente in ballo, oltre a Spotornese e Multedo vittoriose negli anticipi, il Masone, di scena ad Albisola, e il Pra, ospite della Priamar. A completare il quadro Letimbro-Vadese..

Il programma: