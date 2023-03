Calcio, Promozione. Il Pietra Ligure torna alla vittoria, battuto il Soccer Borghetto a firma Dominici

SOCCER BORGHETTO - PIETRA LIGURE 0-1 (8' Dominici)

49' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE ESPUGNA BORGHETTO

48' ammonito Blanstein per simulazione

45' saranno quattro i minuti di recupero

37' Vernice a terra. Torriglia non fischia, Gamba da due metri centra la traversa! Poi arriva il liscio di Alberto a porta nuovamente vuota

35' Entra Alberto, esce D'Aiuto nel Soccer

35' Pietra un po' sfilacciato. Insolito chiede il cambio, Pisano gli chiede di stringere i denti

32' ammonito Insolito

30' subito Mehmetaj di destro, palla alta

29' ecco i cambi del Pietra. Escono Dominici e Ballone, in campo Mehmetaj e Guaraglia

27' Gamba spreca la palla del pareggio! Cross di Gibertini perfetto, l'attaccante ex Carcarese e Savona, smarcato, non impatta clamorosamente la sfera

26' Soccer a un passo dal pareggio, valuta male i tempi dell'uscita Vernice, Daprile sfiora la testata vincente, palla a un palmo dal palo

25' accelera Mehmetaj, entrerà al posto di Dominici

23' Pili a terra dopo un colpo alla testa, torna in campo dopo qualche minuto il centrale biancoceleste

19' prova ad alzare i ritmi il Soccer. Azione perdurata che porta Di Lorenzo a concludere di destro, blocca Vernice

18' pochissimo da segnalare in questo avvio di ripresa. Gioco costantemente spezzettato

16' Giglio per Staltari, nuovo cambio Soccer

14' cartellino anche per Dominici

10' ammonito anche Di Lorenzo

6' esce Barone, al suo posto Gamba. Rinforza la linea offensiva Cattardico. 4-4-2 per entrambe le squadre

1' si riparte, nessun cambio

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo. Pietra avanti a Borghetto

43' tentativo di assist di rabona per Insolito. Qua e la l'attaccante biancoceleste semina chicche d'alta scuola

41' ammonito Carro Gainza

38' occasione Soccer: Auteri cuce per l'inserimento di Di Lorenzo, sinistro sul primo palo bloccato da Vernice

35' fatica a far gioco il Soccer. Auteri parte punta centrale (con Gibertini e Staltari a fianco), ma si deve costantemente abbassare per trovare palloni giocabili

27' Blanstein dalla distanza, vola Gallo a deviare in angolo

26' ancora Insolito in area, rasoiata che per poco non trova la deviazione di Ponzo. Partita già spigolosa che va a folate.

23' ammonito anche Ayalas

19' si gioca molto di più in mediana in questa fase, iniziano a fioccare anche interventi piuttosto duri

14' Insolito si è inventato una punizione illogica. Finta il cross e calcia con forza verso la porta di Gallo. Solo il palo impedisce la realizzazione di una rete meravigliosa

13' Calcagno placca Insolito, giallo

12' primo spunto biancorosso a sinistra con Gibertini, cross radente che non trova la deviazione di Staltari

10' sinistro di Puddu alto di poco, il Soccer deve ancora trovare le giuste distanze

9' solita rimessa da giavellottista di Ayalas, l'incornata della punta non lascia scampo a Gallo

8' DOMINICI! PIETRA IN VANTAGGIO! GRANDE AVVIO DELLA SQUADRA DI PISANO!

6' ancora un tentativo contrato in angolo dalla retroguardia di casa. Avvio fulmimante del Pietra

5' Insolito semina il panico a sinistra, fendente di destro che forse tocca addirittura il palo prima di uscire

5' punizione di Insolito forte a cercare le torri biancocelesti, traiettoria sporcata in corner. Sulla battuta seguente c'è l'uscita di Gallo

4' a terra Daprile dopo pochi istanti di gioco.

2' venti minuti esatti di ritardo all'Oliva. Problemi cromatici di mute.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Gallo, D'Aiuto, Calcagno, DAprile, Viola, Barone, Staltari, Di Lorenzo. Carro Gainza, Auteri, Gibertini.

A disposizione: Rossi, Alberto, Nardulli, Patacchini, Gasco, Kacellari, Gamba, Giglio, Tripodi.

Allenatore: Cattardico

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ponzo, Ayalas, G. Insolito, Puddu, Dominici, Varaldo, Ballone, Blanstein.

A disposizione:Duberti, Corciulo, Battuello, Mehmetaj, Aicardi, Guaraglia, D'Aprile, L. Insolito, Bolia

Allenatore: Pisano

Arbitro: Torriglia di Novi Ligure

Assistenti: Costantino di Albenga e Cerulli di Novi Ligure