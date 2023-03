Calcio. L'Ospedaletti sorprende il Ceriale e torna a sperare. Espinal: "Lotteremo fino all'ultimo minuto"

Sul campo del Ceriale l’Ospedaletti trova una vittoria cruciale in chiave salvezza. Mister Espinal rivoluziona l’undici iniziale con l’esordio dal primo minuto del 2006 Caffi e del 2007 Avandro.

Gara combattuta sin dai primi minuti con i padroni di casa più propositivi. Ma sono gli orange a trovare la rete del vantaggio al minuto 16 con Cassini abile a concretizzare con il suo mancino a incrociare l’assist di Rotolo. Gli ospiti si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma Brizio blinda la porta.

Nella ripresa l’Ospedaletti fa i conti con qualche acciacco e mister Espinal è costretto a operare diversi cambi. De Flaviis si mette in mostra creando diverse palle gol che, però, non vengono concretizzate.

Nel finale di gara il Ceriale prova il forcing sfruttando anche la superiorità numerica per via dell’espulsione di Manno ma D’Alessandro, subentrato a Brizio, si fa sempre trovare pronto e la gara si chiude con la vittoria orange.

“Siamo contenti per questa vittoria sofferta, dobbiamo lottare sino all’ultimo respiro - commenta al termine della gara mister José Espinal - abbiamo inserito energie nuove con Avandro e Caffi che hanno fatto una grande partita grazie anche al gruppo che li ha supportati. È andato tutto come speravamo, peccato solo non aver segnato il raddoppio, ma fa parte del gioco. Ora dobbiamo agguantare i playout e salvarci”.





Ceriale - Ospedaletti 0-1

Marcatori: 16’ Cassini





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio (12 D’Alessandro), 2 Saih, 3 Vicari (17 Bestagno), 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Calvini, 7 Russo (15 Manno), 8 Rotolo, 9 Avandro (14 De Flaviis), 10 Schillaci, 11 Cassini (16 Alasia G.)

A disposizione: 13 Alasia A., 18 Siberie

Allenatore: Josè Espinal





Ceriale: 1 Vinci A., 2 Naoui, 3 Vinci S. (16), 4 Farinazzo, 5 Fantoni, 6 Schirru, 7 Condorelli (18), 8 Secco, 9 Castagna, 10 Piazza (20), 11 Burdisso (14)

A disposizione: 12 Farrauto, 13 Sardo, 14 Gloria, 15 Cigliutti, 16 Di Fino, 17 Buonocore, 18 Rocca, 19 Oses, 20 Bonifazio

Allenatore: Davide Brignoli





Arbitro: Sig. Filippo Gorlero (Imperia)

Assistenti: 1° Sig. Jetmir Hasa (Albenga); 2° Sig. Davide Mamberto (Albenga)





Ammoniti: Naoui, Vinci S., Manno

Espulso: Manno