Continuano i corsi alla Wing-Chun Acedemy Bordighera, l'arte marziale del sud della Cina che sta spopolando soprattutto nella riviera ligure.

I corsi del sodalizio bordigotto sono indicati per ragazzi dai 14 anni in su, che hanno un percorso individuale e possono essere intrapresi in qualsiasi periodo dell'anno.

Per info 328.3145901 (Emanuel Tolin)