Pallanuoto. Champions League, la R.N. Savona verso Barceloneta. Damonte: "Proveremo a dare il meglio" (VIDEO)

Si concluderà ufficialmente domani sera, nella piscina del “Club Natació Atlètic-Barceloneta” di Barcellona — casa dello Zodiac CNA Barceloneta — il cammino europeo della Rari Nantes Savona in Champions League.

Nonostante l’eliminazione ormai matematica dalla massima competizione continentale per club, la trasferta catalana può comunque rappresentare per la squadra di Alberto Angelini un banco di prova utile: oltre a onorare fino in fondo un percorso europeo di altissimo livello, sarà infatti un'occasione per prepararsi al meglio in vista di Gara 2 della finale per il 3°/4° posto dei playoff Scudetto contro la Pallanuoto Trieste. Sabato prossimo, forte del successo in Gara 1, Savona avrà infatti la possibilità di chiudere già i giochi e salire sul podio nazionale.

"La nostra filosofia non cambierà - ha dichiarato il numero 3 biancorosso Luca Damonte a proposito del match di domani - anche se siamo già fuori dalla Final 4, proveremo a dare il meglio".