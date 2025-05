Brillano le ginnaste alassine della Move Up a Lignano Sabbiadoro: due argenti e piazzamenti di rilievo

Ottimi risultati per la “Move Up” di Alassio alla finale nazionale della Don Bosco Cup di ginnastica ritmica che si è svolta a Lignano Sabbiadoro. Le ginnaste alassine, allenate da Amina Tomasi, Sara Cesana e Aurora Durante, hanno ben figurato in tutte le categorie, ottenendo ottimi piazzamenti e soprattutto due argenti.

In particolare evidenza la squadra “Open B” di Margherita Monti, Beatrice Torielli, Chiara Falanga, Lavinia Fracchia e Marta Ghigliazza che hanno ottenuto un quinto posto su oltre 40 partecipanti in una gara di ottimo livello. Bene anche la squadra di Giada Pedrazzi, Nicole Ricci, Giulia Marx e Sofia Cerruti, arrivata diciannovesima.

Ottimi risultati anche nella gara a coppie: Giada Pedrazzi e Nicole Ricci si sono piazzate al sesto posto, positiva anche la prestazione di Emma Porcella, Margherita Girardi, Sofia Cerruti e Giulia Marx. Marta Ghigliazza e Beatrice Torielli hanno ottenuto l’ottava posizione nella categoria Junior.

Tra le coppie allieve brillano le più giovani: quinte classificate Leyla Ottavi e Francesca Vignola. Sono salite sul secondo gradino del podio conquistando la medaglia d’argento Margherita Monti e Lavinia Fracchia. Negli individuali si sono distinte nella categoria“U15 B” Giulia Marx arrivata quarta al nastro e Sofia Cerruti che si è piazzata al quinto posto alla fune. Inoltre Beatrice Torielli è arrivata dodicesima con le clavette nella categoria “U15 C1”, Giada Pedrazzi quarta alla fune, mentre nella categoria “Mini” Francesca Vignola si è piazzata al settimo posto.

Nella categoria “Propaganda B” ha brillato Leyla Ottavi al corpo libero ottenendo un ottimo secondo posto.

Il Comune di Alassio, tramite il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri, ha donato copia delle riviste Alassio Magazine e gli shopper "Visit Alassio" come promozione turistica, distribuite alle squadre partecipanti proveniente da tutta Italia.



“Congratulazioni alle atlete, alle allenatrici e a tutto il team della Move Up Alassio – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti - per i brillanti risultati conseguiti durante le gare appena concluse. Siamo orgogliosi del loro impegno, grazie al quale è stato ancora una volta portato in alto il nome della nostra città nello sport. Questi risultati sono il frutto di costanza, dedizione e tanta passione nella ginnastica ritmica, e il nostro augurio è che queste talentuose atlete possano raccogliere nel loro percorso tante soddisfazioni e che soprattutto questa bellissima disciplina possa essere per loro veicolo di crescita e di profondi legami di amicizia”.