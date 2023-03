Calcio, Eccellenza. L'Imperia targata Solari continua a stupire: "Passo indietro sotto il profilo del gioco, ma soddisfatto della reazione" (VIDEO)

L'Imperia non vuole fermarsi e la vittoria in rimonta sul Campomorone ne è la prova che questa squadra non molla mai.

Merito anche del tecnico Matteo Solari, che da quando è arrivato nel capoluogo ponentino ha cominciato a macinare punti che hanno portato i neroazzurri a quattro lunghezze dalla zona playoff:

"Contro il Campomorone è stata una partita difficile, abbiamo fatto un passo indietro sotto l'aspetto del gioco ma sono contento della reazione che la quadra ha avuto: ora dobbiamo continuare a lavorare", sono state le parole significative dell'ex allenatore della Cairese a fine match.

Sulla stessa onda del suo tecnico è anche Lorenzo Cassata, autore del momentaneo 1-1 contro i genovesi: "Siamo contenti di essere tornati a vincere davanti al nostro pubblico, la rete è dedicata alla mia ragazza".