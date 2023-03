Bocce, Alassio. Manca un mese alla 70° edizione della Targa d'Oro

A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni sono già una trentina le formazioni che hanno regolarizzato la propria partecipazione alla grande kermesse internazionale del 15-16 aprile ad Alassio e dintorni. Il più atteso appuntamento del calendario italiano quest’anno raggiunge, per quanto riguarda la gara a quadrette, il prestigioso traguardo delle 70 edizioni. Targa Junior (Under 15/12) e Targa Rosa, entrambe a coppie, si svolgeranno invece, rispettivamente, per la 10ª e 9ª volta.



Ricordiamo che le iscrizioni si chiuderanno alle ore 14 di venerdì 7 aprile per i club stranieri e alle ore 14 di martedì 11 aprile per le società italiane. Per Targa Oro e Targa Rosa è previsto un tetto massimo, rispettivamente di 256 quadrette e 40 coppie. Nessun limite per la gara giovanile.



Il programma orario sarà ufficializzato dopo il sorteggio di martedì 11, ma già certi sono gli appuntamenti con i turni di semifinale e finale: ore 14-30 e 17, ovviamente di 17.



Una bella novità: le grandi sfide di 16 saranno trasmesse in diretta streaming dalla nuova web tv della Federazione Italiana Bocce (topbocce.live).



Diverse sorprese sono in cantiere per dare adeguato risalto al traguardo delle 70 edizioni. Tra le varie iniziative, una new entry (per ora non sveliamo altro) per la serata di venerdì 14 e la realizzazione di t-shirt e cappellino celebrativi, che saranno posti in vendita nei giorni dell’evento presso il Palasport Ravizza, impianto che ospiterà ancora una volta le fasi finali.



La manifestazione quest’anno è organizzata dall’Asd Circolo La Fenarina, in collaborazione con Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio (Colba) e Associazione Bocciofila Alassina, con la compartecipazione di Gesco e Comune di Alassio. La Regione Liguria è ente promotore. L’evento si tiene sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce e della Federazione Internazionale Sport Bocce, inoltre con il patrocinio di Coni Liguria e Provincia di Savona.



Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.boccealassio.it che sarà via via aggiornato e sempre più completo.