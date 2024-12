Calciomercato, Imperia. Saluta Leo Di Salvatore, per l'esterno rescissione con prospettiva Saluzzo

Leonardo Di Salvatore, esterno piemontese di origini genovesi già ex Albenga, non sarà più un giocatore dell'Imperia.

Lo ha annunciato nel pomeriggio la società di Piazza d'Armi con un comunicato: "Comunichiamo l'avvenuta rescissione del contratto di Leonardo Di Salvatore.

Teniamo particolarmente a ringraziare Leonardo per il contributo offerto durante la corrente stagione agonistica e per l'impegno profuso, che già aveva contraddistinto la sua precedente esperienza coi nostri colori. Formuliamo a Leo un grande in bocca al lupo per i suoi futuri impegni".

Per sapere con certezza il suo futuro, però, dovrebbero bastare pochi giorni, forse ore: mancherebbe infatti solamente l'ufficialità per il suo passaggio al Saluzzo.