Mtb. La Coppa Lombardia scatta da Alassio con la Granfondo del Muretto

Inizia con un’escursione fuori dai confini regionali la Coppa Lombardia Mtb: domenica l’apertura della challenge sarà in Liguria in occasione di una classicissima del calendario, la GF del Muretto di Alassio giunta alla sua 14esima edizione. Una gara che nel corso degli anni ha sempre avuto una partecipazione di primissimo piano, fino allo scorso anno con le vittorie di Andrea Siffredi e Costanza Fasolis (che hanno confermato la loro partecipazione) e anche in questa stagione non mancheranno i grandi team, a cominciare dalla Hubbers Polimedical e dalla Scott, ma anche Cicli Taddei con Failli vincitore domenica a Bardolini, la Silmax, la Rdr Pedale Leynicese e il Team MenteCorpo con i propri principali effettivi. Da notare la presenza di Pietro Mattio, del team Development Jumbo-Visma alla sua prima gara stagionale in Mtb.

Già superata la quota di 600 partecipanti e fra loro è già garantita la presenza di almeno 100 abbonati alla Coppa Lombardia, la cui campagna di promozione ha avuto un notevole successo. Molti vogliono cominciare subito la propria avventura affrontando il percorso unico proposto dagli organizzatori savonesi, con 38 km per 1.300 metri di dislivello. Un tracciato breve ma insidioso, con continui saliscendi e misto di sterrati e single track che da sempre fanno selezione in mezzo al gruppo, con punte di pendenza al 20%. Insieme alla gara per Mtb è prevista anche la prova per Ebike, sia non agonistica che con classifica attraverso una prova cronometrata sul percorso.

Partenza fissata per le ore 10:00 da Piazza Santa Croce, sede anche dell’arrivo. Ci si può ancora iscrivere alla gara al costo di 30 euro fino a venerdì 17, chi vorrà invece provvedere sul posto dovrà versare 5 euro in più. Per ritirare pettorali e pacchi gara ci si potrà presentare ai tavoli di segreteria al sabato dalle 15:00 alle 18:00 oppure domenica dalle 7:00. Alle 12:30 si svolgerà il pasta party con le premiazioni previste alle 15:00. Per l’occasione torneranno tutti i servizi non previsti lo scorso anno a causa delle restrizioni sanitarie: si potrà quindi procedere alla doccia gratuita presso la palestra dell’Istituto Don Bosco, a 300 metri dal villaggio gara. Inoltre gli organizzatori hanno previsto un’ampia area camper per i team in Via Adelasia nei pressi dell’ex ospedale. Alassio è pronta come sempre ad accogliere una marea di gente fra bikers e accompagnatori, molti dei quali non potranno poi fare a meno di andare a vedere il famoso Muretto, con le piastrelle firmate da tantissimi personaggi della cultura, sport e spettacolo che hanno contribuito a creare una vera opera d’arte.

Per informazioni: Alassio Bike, tel. 335.6275861, www.bikealassio.it