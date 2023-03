Basket. In Liguria riprende l'attività giovanile del Comitato Regionale, i punto di Toselli e De Santis

Nella giornata di lunedì presso la palestra di Via Allende, a Genova, è ripresa ufficialmente l’attività giovanile regionale con l’Allenamento Regionale della leva maschile 2009. Una sessione svolta in previsione del Raduno Interregionale Liguria/Toscana previsto per fine marzo a La Spezia con il Progetto Academy Italia alla presenza anche di Andrea Capobianco, Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili maschili.

Questo il commento di Andrea Toselli, Responsabile Tecnico Territoriale del Comitato Regionale Liguria della FIP: «Innanzitutto un ringraziamento ai ragazzi ed alle società di appartenenza. Questo allenamento è stato utile per avere un focus sulla situazione dell’annata 2009 che ci sarà utile per il proseguo dell’attività regionale».

Queste le parole di Massimiliano De Santis, Dirigente Responsabile in occasione dell’Allenamento Regionale: «Anche la Liguria riparte con un’attività giovanile che è rimasta ferma per troppo tempo. L’allenamento aveva lo scopo di selezionare un numero congruo di giocatori da mandare al Raduno Interregionale di fine marzo che faremo a La Spezia, congiunto con la Toscana. C’è sicuramente la volontà di proseguire con l’attività giovanile. È stato un buon allenamento in cui i ragazzi hanno partecipato intensamente. Vediamo quando arriverà Capobianco cosa riusciranno a fare con i pari età della Toscana».