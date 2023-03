Calcio. La Cairese smentisce l'Albenga: "I tifosi ospiti pagheranno il biglietto. Nessuno ci ha contattato per questa iniziativa"

E' stato pubblicato poche ore fa il comunicato da parte dell'Asd Albenga sulla gratuità dell'ingresso, dedicata ai tifosi bianconeri, per la partita di domenica prossima allo stadio Brin di Cairo Montenotte.

Una notizia che ha spiazzato la società del presidente Boveri, pronta a smentire quanto dichiarato dalla controparte ingauna.

"L'Asd Cairese precisa di non aver ricevuto alcun tipo di richiesta da parte dell'Albenga in merito alla gratuità dell'ingresso per i propri tifosi.

Domenica prossima i sostenitori ospiti pagheranno il tagliando di ingresso, come sempre avvenuto durante l'intero campionato.

E' prerogativa esclusiva dell'Asd Cairese determinare le proprie politiche societarie, non di altri club".